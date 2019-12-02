Нужно больше пить

СЕГОДНЯ 13:11 2019-12-02T13:37:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Мы пользуемся этой жидкостью каждый день и даже не задумываемся о том, насколько наша жизнь тесно с ней связана. Речь идет о воде. О простой, которую мы пьем, которой мы умываемся, стираем, поливаем цветы. Вода – самое простое и самое удивительное вещество. Она обладает многими полезными свойствами, о некоторых из них мы даже не знаем.

Употребление воды – это не только утоление жажды, но и залог хорошего самочувствия и долголетия. Полезные свойства воды нашли свое применение в медицине, косметологии, кулинарии, сельском хозяйстве и производстве различных продуктов. Практически в любой сфере жизнедеятельности человека вода играет не последнюю роль.

Вода – важнейший элемент человеческого организма. Она является частью всех наших клеток и тканей, без нее не проходит ни один биологический процесс в нашем организме, в том числе обменный процесс, процесс пищеварения, кровообращения и другие. Наш организм не может существовать без воды. Если вы почувствовали сухость во рту, головокружение, учащенный пульс, ухудшение слуха, значит, вашему организму не хватает воды, а это первые симптомы обезвоживания.

Полезные свойства воды проявляются в увлажнении, омоложении, регенерации и росте клеток, из которых состоит организм человека. Для нормального функционирования организма ежедневно необходимо 2-3 литра воды. Какую-то часть мы получаем с едой, фруктами, овощами, но этого недостаточно. Поэтому врачи советуют кроме еды употреблять где-то около 1-1,5 литра жидкости в день. Это могут быть разные напитки, среди которых чай, кофе, компоты, соки. Однако все же лучше всего употреблять чистую воду, но не газированную. Газированная вода плохо влияет на пищеварение, состояние здоровья зубов и так далее.

Сегодня стали популярны водные диеты, которые помогают избавиться от лишнего веса и продлить молодость кожи. Чистая вода выводит из организма человека шлаки, вода оздоравливает организм как снаружи, так и изнутри.

Именно чистая вода обладает всеми вышеназванными полезными свойствами. Но найти такую воду сегодня не так просто. Думаю, и так всем понятно, что жидкость из крана на кухне далека от совершенства. А вода с содержанием опасным элементов (соли жесткости, растворенное железо, хлор и др.) может нанести серьезный вред здоровью, вместо пользы. Поэтому используйте только чистую воду для кулинарных, косметических и оздоровительных целей.

ВАЖНО

Питьевая вода «Бобинская», в соответствии с новыми правилами, задекларирована на соответствие ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ТС 022/2011, имеется лицензия на пользование недрами, ТУ, рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды.

КОНТАКТЫ

С формой заявки и подробной информацией можно ознакомиться на сайте или заказать по телефону: 73-05-06.