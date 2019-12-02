В Мурашах 236 человек получат новые квартиры

СЕГОДНЯ 11:39 2019-12-02T13:22:00+03:00

29 ноября председатель правительства Александр Чурин осмотрел строящиеся многоквартирные дома, в которые должны переселить горожан из аварийного жилья. Фото: Анастасия Романова.

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29 ноября председатель правительства Александр Чурин с рабочим визитом посетил город Мураши. Основная цель визита - осмотр строящихся многоквартирных домов, в которые должны переселить горожан из аварийного жилья. Вместе с Александром Чуриным эти дома посетил министр строительства Кировской области Руслан Бондарчук. Также на стройке смогли побывать горожане, с нетерпением ждущие заселения в новые квартиры.

В рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» в Мурашинском городском и сельском поселении запланировано переселение в новые дома 422 человек. Сейчас 186 из них уже заехали в новые квартиры и еще 236 ждут своей очереди.

- Нам надо дополнительно предоставить жилье еще 19 семьям, - сообщила глава Мурашинского городского поселения Светлана Чудиновских. - Также мы взяли на себя переселение сельских жителей.

ООО «Северстройгрупп» стал подрядчиком, обязавшись построить два многоквартирных дома, но не смог выполнить свои обязательства, и в июне 2019 года контракт с ним был расторгнут. Стройку продолжил кировский подрядчик ООО «СК Салютстрой», с которым договор заключили в сентябре.

- Дома строятся в центре города, - рассказала Светлана Чудиновских. - Здесь проведены все коммуникации: отопление, вода, канализация. Все будущие жильцы живут рядом и наблюдают за строительством. Некоторые даже работают тут.

- Я здесь работаю с июня, у меня в этом доме будет квартира, - подтвердил один из будущих жильцов. - Качество капитальное, все стараются на совесть.

Сейчас оба дома уже полностью возведены, в них установлены системы отопления, водоснабжения и канализации. Строители ведут электромонтажные работы и внутреннюю отделку. Почти завершено устройство наружного фасада.

Во втором доме уже установили системы водопровода, электросети и канализации. Сейчас ведутся монтаж системы отопления, внутренняя отделка и электромонтаж.

- Какие раньше были условия и какие нам предлагают сейчас — это небо и земля! - радуются будущие жильцы новых домов. - Здесь полностью благоустроенная квартира! Можно спать и не бояться, что кирпич упадет на голову!

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин отметил, что министерство строительства и муниципальные образования проделали большую и слаженную работу.

- Мы сейчас видим результат этой работы, - сказал Александр Чурин будущим новоселам. - Дома достраиваются, и есть уверенность в том, что к новому году мы получим сданный объект, и вы наконец получите благоустроенное жилье.

Также председатель правительства заявил, что по новой программе, запущенной по поручению губернатора Кировской области, из областного бюджета райцентрам выделят деньги на ремонт дорог и территорий. Кроме того, главе Мурашинского городского поселения пообещали рассмотреть вариант с помощью финансирования сноса аварийных домов.

- У вас есть перспектива развития, - сказал Александр Чурин, -есть работа, развиваются предприятия, детские сады, построили новый фанерный завод. И самое важное сейчас для нас - создать комфортные условия жизни в городе.

Кроме строящихся домов, председатель правительства посетил новую детскую площадку «Вместе дружная семья», отметив, что город продолжает благоустраиваться и развиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU