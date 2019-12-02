Лыжная гонка «Шижма» вошла во всероссийскую серию марафонов

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-02T11:51:41+03:00

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Правительство Кировской области подписало соглашение о сотрудничестве с всероссийской серией лыжных марафонов «Russialoppet». Ежегодный лыжный марафон «Шижма», проходящий в Верхошижемском районе, станет частью проекта «Russialoppet» в 2020 году.

Министр спорта Кировской области Анна Альминова выразила надежду, что этап, проходящий на вятской земле, будет лучшим в серии.

- Лыжные гонки - один из самых массовых видов спорта в нашем регионе. У нас есть свои традиции и своя плеяда спортсменов, которыми мы гордимся. По лыжным гонкам проходит множество соревнований, в которых участвуют как профессионалы, так и любители этого спорта. Для нас большая честь попасть в проект «Russialoppet» - отметила Анна Альминова.

Генеральный директор ООО «Russialoppet» Георгий Кадыков-Орбелиани отметил значимость участия Кировской области в проекте.

- Вся Россия знает, как сильны традиции лыжного спорта в вашем регионе. Одним из девизов нашего проекта является слоган «Там, где никогда не был». Спортивные события - хороший повод съездить в новое для себя место, ведь каждый регион имеет свои особенности. Уверен, что мы будем друг другу полезны, - сказал Георгий Кадыков-Орбелиани.

Директор проекта «Russialoppet» также отметил, что в 2020 году Кировской области стоит готовиться к увеличению количества участников марафона «Шижма», которые прибудут из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU