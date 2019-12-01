Зима пришла в наш дивный край: какая погода ждет кировчан на следующей неделе

СЕГОДНЯ 17:55 2019-12-01T19:04:15+03:00

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Первый день декабря окончательно ознаменовал наступление зимы, засыпав снегом улицы, машины и людей. Синоптики обещают, что вся неделя выдастся такой же снежной и довольно стабильной в плане температур. По крайней мере, до пятницы - в конце рабочей недели, как прогнозирует сайт gismeteo.ru, температура вновь сменится на плюсовую.

В понедельник обещается температура от -6 днем и до -12 ночью, возможен небольшой снег. И эта тенденция сохранится почти на всю рабочую неделю - вторник, среду и четверг. А вот в пятницу погода обещает резко перемениться - синоптики прогнозируют потепление до +1 градуса днем. Из погодных явлений - порывы ветра до 12 м/с, снегопад и, возможно, немного дождя.

Похоже, к концу недели придется снова доставать припрятанные на зимнее время зонтики. А поскольку за этим неизбежно наступит гололедица, напоминаем вам об осторожности на улицах и дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU