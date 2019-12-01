Свалку мусора в Вахрушах ликвидируют на 4 года раньше запланированного

СЕГОДНЯ 15:52 2019-12-01T18:41:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках подготовки к принятию «мусорной» реформы обсудили уничтожение свалки в Вахрушах и проделанной в других районах работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кировской области. 29 ноября состоялось координационное совещание у Главного федерального инспектора по Кировской области Владимира Климова.

По сообщению министра охраны окружающей среды Кировской области Аллы Албеговой, изначально ликвидация свалки в Вахрушах планировалась на 2024 год. Однако благодаря выделенным из бюджета области средствам удалось оперативно разработать смету и получить необходимые заключения государственных экспертиз. Это позволило перенести работы на 2020 год.

Рекультивация свалки пройдет по федеральному проекту «Чистая страна», входящему в нацпроект «Экология». Предполагается, что на работу потребуется 54 миллиона рублей.

Также Алла Албегова рассказала о проделанной в регионе работе по подготовке к старту «мусорной» реформы. Был выбран региональный оператор, утвержден тариф за его работу и норматив накопления отходов. Также заранее разработали и утвердили территориальную схему обращения с мусором. Регоператор начал работу по ней с 1 января текущего года.

- В соответствии с изменениями законодательства регионы должны до 1 января 2020 выполнить первую корректировку территориальной схемы и провести ее общественное обсуждение, - сообщила министр охраны окружающей среды региона. - На сегодняшний день корректировка терсхемы выполнена, проект направлен на согласование в федеральные органы и размещен на официальном сайте министерства охраны окружающей среды. 16 ноября обсуждение терсхемы завершилось, планируется ее утверждение.

После принятия реформы в регионе закрыли все поселковые свалки. Весь мусор в области вывозят на 23 полигона, прошедшие госэкспертизу и соответствующие требованиям экологической безопасности. В дальнейшем все поселковые свалки ликвидируют, и сделать это планируется до 2025 года.

- Безусловно, до сих пор в законодательстве, нормативных актах и методических документах федерального уровня присутствуют «белые» пятна, не позволяющие использовать новые подходы на создание инфраструктуры переработки отходов и введение раздельного сбора, - заметила Алла Албегова. - Однако уже сегодня в регионе создаются максимальные условия для цивилизованного сбора и вывоза мусора - особенно на тех территориях, где раньше этого никогда не было.

ИСТОЧНИК KP.RU