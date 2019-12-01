В Кировской области восстановили 10 из 16 снесенных стихией мостов

СЕГОДНЯ 13:59 2019-12-01T18:33:42+03:00

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29 ноября в Даровской и Белохолуницкий район по поручению губернатора Кировской области Игоря Васильева выехали оперативные группы с целью проконтролировать восстановление мостов и переправ. В составе групп были представители управления защиты населения и территорий администрации губернатора и правительства области, областного Дорожного комитета и сотрудники ГУ МЧС России по Кировской области.

Утром 29 ноября в Кировской области восстановили автомобильное движение по 10 мостам из 16. Об этом сообщили в управлении защиты населения и территорий администрации губернатора и правительства области. Еще не восстановлено сообщение по 6 мостам - в Даровском, Зуевском, Лузском и Малмыжском районах. За работу отвечают органы местного самоуправления.

Вопрос о ситуации с низководными мостами обсуждали 27 ноября на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировской области. Главам пострадавших районов поручили восстановить движение через реки. Кроме того, они должны ежедневно информировать правительство региона о состоянии мостов и ходе восстановления движения до момента завершения работ.

Сейчас министерство финансов Кировской области рассматривает документы на оказание денежной помощи Даровскому району. Главы Зуевского и Белохолуницкого районов готовят необходимые документы в правительство, чтобы запросить финансовую помощь.

В настоящий момент ситуация находится на постоянном контроле правительства региона и лично губернатора Игоря Васильева. Главе региона каждый день докладывают о принимаемых мерах в каждом пострадавшем районе.

ИСТОЧНИК KP.RU