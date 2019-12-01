Депутаты Гордумы запланировали бюджет на 2020 год
29 ноября в Кировской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по социальной сфере. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы. Депутаты обсудили расходы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Так, в муниципальных учреждениях благоустроят территории, отремонтируют помещения, системы отопления и водоснабжения. Здания приведут в соответствие с техникой пожарной и антитеррористической безопасности.
В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» из бюджета выделят 1,2 миллиона рублей на финансовое обеспечение спортивных школ № 3, 4, 5 и 8. Такую же сумму выделят на ремонт Центра развития детей и юношества «Радуга».
На социальную поддержку и помощь для отдельной категории горожан выделят более 260 миллионов рублей. Всего помощь получат около 27 тысяч человек. Кроме того, депутаты запланировали расходы на оказание денежной помощи городскому совету ветеранов, Ленинскому и Октябрьскому совету инвалидов.
Также увеличились расходы на трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время. Средства пойдут также на выплату субсидий работодателям для создания рабочих мест. В 2020 году планируется устроить на 162 подростка больше, чем в текущем.
Решился вопрос о расходах на празднование 75-летия Великой Отечественной войны. В городе отремонтируют и приведут в порядок 22 памятника, мемориальные комплексы и воинские захоронения. На это из бюджета выделят 18,6 миллионов рублей.
Составлена строка бюджета и на организацию питания детей в размере 935 миллионов рублей. Финансирование пойдет за счет родительской платы в детских садах и оказания платных услуг в школьных столовых, детских лагерях и других учреждениях.
ИСТОЧНИК KP.RU