Директора техникума в Кирове задержали за взятку

СЕГОДНЯ 10:32 2019-12-01T10:32:29+03:00

Директор получил взятку в виде техники на сумму 200 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Он получил технику на сумму 200 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Кировской области, в отношении директора «Вятского железнодорожного техникума» возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что подозреваемый получил технику стоимостью около 200 тысяч рублей, включая планшет, электронные часы и перо-карандаш.

За эти «подарки» директор техникума пообещал заключить договор с одной из фирм города на оказание услуг.

Следователи изъяли технику. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU