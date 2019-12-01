2019-12-01T10:32:29+03:00
Происшествия

Директора техникума в Кирове задержали за взятку

Он получил технику на сумму 200 тысяч рублей
Александр МАКАРОВ
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Директор получил взятку в виде техники на сумму 200 тысяч рублей.Директор получил взятку в виде техники на сумму 200 тысяч рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Кировской области, в отношении директора «Вятского железнодорожного техникума» возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что подозреваемый получил технику стоимостью около 200 тысяч рублей, включая планшет, электронные часы и перо-карандаш.

За эти «подарки» директор техникума пообещал заключить договор с одной из фирм города на оказание услуг.

Следователи изъяли технику. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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