2019-11-30T15:40:03+03:00
Общество

В Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей на опьянение

Основной территорией для проверки выбран Ленинский район
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
В рейды выйдут автоинспекторы и добровольцы. Фото: vk.com/gibdd43В рейды выйдут автоинспекторы и добровольцы. Фото: vk.com/gibdd43
Изменить размер текста:

1 декабря на улицах Ленинского района Кирова пройдут «сплошные проверки» водителей на состояние опьянения. Об этом сообщает ГИБДД Кировской области.

На заранее выбранных участках дорог будут останавливать все транспортные средства. Кроме того, патрулировать будут въезды и выезды из областного центра, места массового пребывания горожан и пригородные районы. В рейды, помимо автоинспекторов, выйдут также представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного Патруля». Также ГИБДД сообщает, что во избежание конфликтов и попыток взяток во всех машинах ДПС установлены видеорегистраторы.

Госавтоинспекция Кировской области напоминает, что за вождение в пьяном виде следует наказание в виде лишения прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове у нерадивых родителей забрали 13 детей
Киров на два дня останется без света
В Кирове 800 детей получат места в детском саду
В Котельниче трое избили и ограбили прохожего
В Кирове пройдет региональный форум «Губернское качество»
Неформальная занятость в лесозаготовке снизилась на 40%
Семь кировчан получили гранты на сумму 2 миллиона рублей
Жители города смогут сдать отсортированный мусор
Управляющая компания хочет списать долги по налогам за счет жильцов
Улучшение дорожной инфраструктуры снижает количество ДТП
В Кирове выбрали лучшие благоустроенные территории
Кировчанам расскажут о трендах Вконтакте и Instagram 2020
В Кирове пропал 35-летний мужчина
Предложили поучаствовать в «акции банка»: жительницу Оричевского района обманули дистанционные мошенники
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» завершили пилотный образовательный проект для студентов по основам цифровой трансформации
Погода на 30 ноября и 1 декабря: на выходных в Кирове выпадет снег
Правительство области арендует авто для депутатов Госдумы
Специалисты «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» проводят для школьников уроки электробезопасности
Кировские дорожники проигрывают в борьбе со льдом
Владимир Быков подозревается в получении взятки
Кировчан приглашают на комедию о любви
В Кирове обновят стадион «Родина»
В Омутнинске нянечка детсада избила коллегу
Двух кировчан задержали за попытку попасть в чужой дом