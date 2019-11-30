В Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей на опьянение

СЕГОДНЯ 15:40 2019-11-30T15:40:03+03:00

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1 декабря на улицах Ленинского района Кирова пройдут «сплошные проверки» водителей на состояние опьянения. Об этом сообщает ГИБДД Кировской области.

На заранее выбранных участках дорог будут останавливать все транспортные средства. Кроме того, патрулировать будут въезды и выезды из областного центра, места массового пребывания горожан и пригородные районы. В рейды, помимо автоинспекторов, выйдут также представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного Патруля». Также ГИБДД сообщает, что во избежание конфликтов и попыток взяток во всех машинах ДПС установлены видеорегистраторы.

Госавтоинспекция Кировской области напоминает, что за вождение в пьяном виде следует наказание в виде лишения прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU