Неформальная занятость в лесозаготовке снизилась на 40%

СЕГОДНЯ 19:20 2019-11-29T19:20:49+03:00

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Министр лесного хозяйства Алексей Шургин выступил на традиционном ежегодном совещании с главами всех муниципальных образований Кировской области. Он доложил о результатах реализации мероприятий по повышению эффективности использования лесных ресурсов.

Как отметил вице-губернатор Андрей Плитко, лесной комплекс является важным в экономике Кировской области, и региональное правительство уделяет особое внимание его развитию, а также повышению эффективности использования лесных ресурсов.

- Уже сегодня можно говорить о результатах, достигнутых благодаря реализации в регионе комплекса межведомственных мероприятий в части создания условий для добросовестной конкуренции и «обеления» лесного бизнеса. В перспективе системная работа в данном направлении всех вовлеченных структур сможет обеспечить поступление налоговых платежей в областной бюджет в размере более 250 рублей за кубометр заготовленной древесины. Для решения этих задач исключительно важна координирующая деятельность глав муниципалитетов, соответственно, особое внимание будет уделяться вопросу стимулирования муниципальных образований для эффективной организации контроля в лесном секторе экономики, - подчеркнул Андрей Плитко.

Сегодня в регионе уменьшается количество граждан, неформально занятых в лесной сфере. Пресекается незаконная заготовка и оборот древесины на территории региона. Контролируется целевое использование предоставленных лесных участков.

Как рассказал Алексей Шургин, в настоящее время в Кировской области в лесозаготовительных работах занято порядка 3500 человек, среди которых официально трудоустроены 2366 человек или 68%.

В результате комплекса мероприятий еще 451 работник лесной отрасли заключил официальный трудовой договор. Таким образом, удалось снизить неформальную занятость в лесозаготовке на 40%.

Органы прокуратуры и главы районов проводят с работодателями, имеющими неофициально трудоустроенных граждан, индивидуальную работу.

- Реализация мероприятий по контролю за лицами, осуществляющими лесозаготовительные работы в регионе, за 9 месяцев 2019 года обеспечили увеличение объема поступлений НДФЛ на 549 млн рублей, по сравнению с 9 месяцами 2018 года это на 16% больше, - рассказал Алексей Шургин. - По сравнению с 2017 годом, сопоставимым по объемам заготовки с 2019 годом, поступления НДФЛ возросли на 51% или на 186 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU