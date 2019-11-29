Жители города смогут сдать отсортированный мусор

СЕГОДНЯ 18:50 2019-11-29T18:50:12+03:00

В субботу, 30 ноября в нашем городе пройдут акции по приему вторсырья. Фото: vk.com/vyatkabezmusora

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В субботу, 30 ноября в нашем городе пройдут акции по приему вторсырья. Организаторы проекта «Вятка без мусора» сообщили об этом в своей группе.

В течение декабря, по субботам, запланировано пять акций по следующим адресам:

30 ноября, Киров, ул. Ломоносова, 33, с 13:00 до 14:00;

7 декабря, Киров, ул. Горького, 27, с 13:00 до 14:00;

14 декабря, Порошино, ул. Порошинская, 41а, с 13:00 до 14:00;

21 декабря, Нововятск, ул. Октябрьская, 26, с 13:00 до 14:00;

28 декабря, Радужный, ул. Индустриальная, 20, с 13:00 до 14:00.

За час до начала, организаторы проведут желающим мастер-классы по раздельному сбору отходов. Там жители города могут получить ответы на вопросы по этой теме. Подробнее можно узнать в группе «Вятка без (!) мусора».

Коротко о требованиях к сдаче вторсырья: все должно быть сухим и чистым. Перемешанный мусор сырье не принимается. Сдать можно пластиковые бутылки, жестяные и алюминиевые банки, макулатуру, стекляные бутылки и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU