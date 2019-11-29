Погода на 30 ноября и 1 декабря: на выходных в Кирове выпадет снег
В городе ожидаются обильные осадки
В эти выходные в Кирове будет пасмурно и снежно. Фото: pixabay.com
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В последний день осени в Кирове будет пасмурно. Как сообщает gismeteo.ru, в субботу, 30 ноября, термометры покажут -3 градуса. Пройдет небольшой снег. К вечеру похолодает до -4.
Первый месяц зимы начнется с обильных осадков. Всего за воскресенье на город выпадет не меньше 6 мм. Столбик термометра окажется на отметке -4 градуса. Ночью температура не изменится.
ВАЖНО!
Водителям напоминают, что необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями и не превышать скорость. Пешеходам советуют быть осторожными при переходе дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU