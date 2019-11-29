2019-11-29T19:08:20+03:00
Происшествия

Погода на 30 ноября и 1 декабря: на выходных в Кирове выпадет снег

В городе ожидаются обильные осадки
Александр МАКАРОВ
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В эти выходные в Кирове будет пасмурно и снежно. Фото: pixabay.comВ эти выходные в Кирове будет пасмурно и снежно. Фото: pixabay.com
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В последний день осени в Кирове будет пасмурно. Как сообщает gismeteo.ru, в субботу, 30 ноября, термометры покажут -3 градуса. Пройдет небольшой снег. К вечеру похолодает до -4.

Первый месяц зимы начнется с обильных осадков. Всего за воскресенье на город выпадет не меньше 6 мм. Столбик термометра окажется на отметке -4 градуса. Ночью температура не изменится.

ВАЖНО!

Водителям напоминают, что необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями и не превышать скорость. Пешеходам советуют быть осторожными при переходе дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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