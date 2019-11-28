2019-11-28T17:15:18+03:00
Происшествия

Двух кировчан задержали за попытку попасть в чужой дом

Мужчины уже ранее были судимы
Анастасия РОМАНОВА
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Двое кировчан пытались залезть в чужой дом. Фото: 43.rosgvard.ruДвое кировчан пытались залезть в чужой дом. Фото: 43.rosgvard.ru
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В Кирове задержали двух молодых людей, которые пытались проникнуть в чужой дом. Об этом сообщает управление Росгвардии по Кировской области.

26 ноября около четырех часов вечера из частного дома по улице Вологодской поступил тревожный сигнал. Прибывшим сотрудникам Росгвардии хозяин жилья рассказал, что, подъезжая к дому, он увидел двух молодых людей. Злоумышленники перелезли через забор и находились во дворе его дома. Поняв, что их заметили, они скрылись на автомобиле. Хозяин дома сообщил росгвардейцам приметы мужчин и марку машины.

Автомобиль нашли на этой же улице, в нем сидели похожие по приметам молодые люди. От водителя резко пахло алкоголем. На место тут же вызвали ГИБДД и следственно-оперативную группу. Машину обыскали и нашли в ней два пакетика с порошком, которые передали на экспертизу. Она показала, что вещество является наркотиком.

Молодых людей передали в полицию. Там выяснилось, что задержанные, 28-летний и 19-летний кировчане, уже ранее были судимы. К тому же один из них находится в розыске по подозрению в краже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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