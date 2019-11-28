Вода в кранах кировчан «позеленеет»

СЕГОДНЯ 16:28 2019-11-28T16:28:47+03:00

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Уже со следующего понедельника, 2 декабря, АО «Кировская теплоснабжающая компания» начнет проверку закрытой системы теплоснабжения города. Так специалисты планируют обнаружить потенциальные утечки. Для этого они добавят в воду краситель «Уранин А». Он безопасен для людей и животных.

- Ранее мы планировали запуск красителя в систему теплоснабжения 26 ноября, но в связи с продолжением ремонтных работ на теплотрассе начало испытаний перенесено на декабрь, - сообщили в Кировской теплоснабжающей компании.

Проверка начнется 2 декабря в районе ЦУМа, «Дружбы», Зонального института и Юго-западном районе. Затем продолжится 9 декабря в зоне ТЭЦ-5 и закончится ориентировочно в конце декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU