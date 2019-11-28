2019-11-28T16:28:47+03:00
Общество

Вода в кранах кировчан «позеленеет»

В Кирове проверят систему теплоснабжения
Юлия СИТНИКОВА
Поделиться:
Вода из кранов кировчан может побежать зеленая. Фото: pixabay.comВода из кранов кировчан может побежать зеленая. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Уже со следующего понедельника, 2 декабря, АО «Кировская теплоснабжающая компания» начнет проверку закрытой системы теплоснабжения города. Так специалисты планируют обнаружить потенциальные утечки. Для этого они добавят в воду краситель «Уранин А». Он безопасен для людей и животных.

- Ранее мы планировали запуск красителя в систему теплоснабжения 26 ноября, но в связи с продолжением ремонтных работ на теплотрассе начало испытаний перенесено на декабрь, - сообщили в Кировской теплоснабжающей компании.

Проверка начнется 2 декабря в районе ЦУМа, «Дружбы», Зонального института и Юго-западном районе. Затем продолжится 9 декабря в зоне ТЭЦ-5 и закончится ориентировочно в конце декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове обновят стадион «Родина»
В Омутнинске нянечка детсада избила коллегу
Двух кировчан задержали за попытку попасть в чужой дом
Жителя Кировской области посадили за продажу наркотиков
Кировчане увидят финал лиги КВН «Поволжье»
Научно-педагогические работники из 6 регионов прошли обучение по программе «Технологии сопровождения лиц с инвалидностью» в опорном вузе Кировской области
В Кирове пропал 39-летний мужчина
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»
Кировская «Родина» потерпела самое обидное поражение
Игорь Маковский: «Качественная подготовка персонала позволяет обеспечить успешное и эффективное решение стоящих перед нашими компаниями стратегических задач»
Мошенница, кравшая деньги с банковских карт кировчан, предстанет перед судом
Кировские спасатели получили четыре новые машины
Жители Богородского заплатят за коммуналку от 15 до 20 тысяч рублей
В Кирове суд отменил наказание жене «пьяного судьи»
В Кирове открыли Центр «Мой бизнес»
Анализ роста оплаты за ЖКХ от Сбербанка оказался неточным
Новый фильм Александра Лунгина покажет только один кинотеатр в Кирове
Игорь Маковский: «Нам предстоит перейти на качественно новый уровень формирования полезного отпуска и поиска потерь»
28 ноября в Кирове пройдет ремонт теплотрассы
В Кирове продолжает работать предприятие «с душком»
Кировская гордума: строительство дорог, детсадов и школ в городе продолжится
В Котельниче четыре подростка избили прохожего