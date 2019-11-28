Кировская «Родина» потерпела самое обидное поражение

СЕГОДНЯ 15:06 2019-11-28T16:14:34+03:00

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27 ноября кировская «Родина» провела выездной матч с командой «Уральский трубник» в Первоуральске. К разочарованию наших болельщиков ледовое сражение закончилось с счетом 6:4 в пользу хозяев.

Шансом забить гол в первом тайме наши ребята не воспользовались. В результате игру открыла команда соперников. Второй тайм прошел более активно: к 54 минуте вел «Трубник» - 3:0. Сергею Перминову удалось «размочить» счет, но хозяева продолжали давить и к 64 минуте результат был 5:1.

Обычно при таком раскладе уступающая команда просто доигрывает матч, но «Родина» держалась до конца. До финального свистка Сергей Перминов смог забить еще три мяча в ворота «Трубника». К сожалению, блестящая игра капитана нашей команды не смогла переломить ход игры. Уральцы поставили точку в матче - 6:4 в пользу «Уральского трубника». Болельщики назвали результат «самым обидным поражением в сезоне».

Очередной матч у «Родины» намечен на 30 ноября. На своем льду кировчане примут «Енисей» из Красноярска. Начало игры в 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU