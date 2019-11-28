Анализ роста оплаты за ЖКХ от Сбербанка оказался неточным

СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-28T10:17:13+03:00

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В ряде СМИ, как печатных, так и электронных, появилась информация о том, что на территории Кировской области значительно выросли расходы населения на оплату ЖКХ. Исследования проводил Сбербанк. Региональная служба по тарифам Кировской области обратилась к жителям региона, чтобы развеять возмущения. По заявлению РСТ, специалисты Сбербанка анализировали не уровень установленных тарифов, а фактические платежи, к тому же методы проведения анализа остались где-то за кадром.

Плата за ЖКХ включает в себя, в первую очередь, взнос за капремонт, оплату содержания жилого помещения и коммунальных услуг. Плата за содержание жилого помещения устанавливается на собрании собственников жилья, разъясняет РСТ, а минимальный взнос за капремонт утверждает правительство Кировской области. И взнос этот сейчас составляет 8,3 рубля за квадратный метр. Цена не изменялась два года.

На оплату за «коммуналку» же существуют определенные ограничения, закрепленные на федеральном уровне — ее размер не может быть выше определенного порога. Так, с июля 2017 года рост совокупного платежа жителей региона был ограничен 5,5%, с начала текущего года — 1,7%, с июля — 2,8%. За соблюдением этих ограничений следит РСТ, и, по их словам, ни в 2018, ни в 2019 превышений не выявлено. Так, фактический индекс роста платы к декабрю 2017 года составил 4,67%, к декабрю минувшего года — 1,35%, к январю текущего года — 2,55%. Проще говоря, прирост платы за ЖКХ остался в установленных рамках. Результаты мониторинга РСТ выкладывает на своем сайте ежемесячно, так что посмотреть на реальное положение дел может любой желающий.

Кроме этого, данные анализы динамики роста платежей за «коммуналку» некорректны, так как основаны на показателях 2018 и 2019 года. С 1 января текущего года в большинстве регионов появилась новая услуга по вывозу мусора. До 2019 года плата за нее входила в состав оплаты за содержание жилого помещения — то есть сейчас принцип определения расходов совершенно иной.

Таким образом, подытоживает РСТ в своем обращении, информация Сбербанка не отражает реальной картины. Но даже если принять их анализ, выясняется, что в рейтинге среди 68 регионов РФ наша область находится на 22 месте по наименьшей сумме среднемесячной оплаты за коммуналку. Абсолютный размер платы за коммунальные услуги в Кировской области на 15,5% меньше среднего по стране. Ну а по расходам на ЖКХ мы находимся где-то в середине рейтинга.

Сейчас РСТ уточняет, каким образом рассчитывались показатели, выданные Сбербанком, и в случае получения более подробных расчетов разместят их анализ на своем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU