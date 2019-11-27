В Котельниче четыре подростка избили прохожего

СЕГОДНЯ 15:00 2019-11-27T15:00:41+03:00

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Четверо подростков из Котельнича подозреваются в избиении мужчины. Об этом сообщает Следственный комитет по Кировской области.

По версии следствия, происшествие случилось вечером 18 ноября. Мимо стоявшей на улице компании из четырех подростков от 16 до 18 лет прошел пьяный мужчина. Увидев его, подростки без всякой причины, как говорится, «от нечего делать», избили прохожего. В результате нападения 47-летний житель Котельнича получил сотрясение мозга.

В отношении каждого из компании злоумышленников завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU