Кировчанин обнаружил в квартире домушника и запер его до приезда полиции
Кировчанин пришел проверить квартиру своей знакомой, обнаружил в ней вора и запер его, после чего позвонил в полицию. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области.
В полицию сообщили о проникновении в одну из квартир дома по улице Труда. Квартира пустовала, поскольку ее хозяйка была в отпуске. Этим воспользовался один ее знакомый — сделал дубликат ключей от квартиры и проник внутрь. Однако вор не учел того, что квартиру придут проверить. Обнаружив в квартире постороннего, кировчанин запер его внутри и вызвал полицию.
Вором оказался неработающий 31-летний кировчанин. У злоумышленника изъяли ключи и шапку-маску, которую он надел, зная, что в квартире стоят видеокамеры. Мужчина собирался украсть деньги и часы, и в случае успеха сумма ущерба для хозяйки квартиры составила бы 23 тысячи рублей.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас он находится в изоляторе.
ИСТОЧНИК KP.RU