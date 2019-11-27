Кировчанин обнаружил в квартире домушника и запер его до приезда полиции

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-27T10:26:39+03:00

Вор не знал, что квартиру в отсутствие хозяйки будут проверять

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Кировчанин пришел проверить квартиру своей знакомой, обнаружил в ней вора и запер его, после чего позвонил в полицию. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области.

В полицию сообщили о проникновении в одну из квартир дома по улице Труда. Квартира пустовала, поскольку ее хозяйка была в отпуске. Этим воспользовался один ее знакомый — сделал дубликат ключей от квартиры и проник внутрь. Однако вор не учел того, что квартиру придут проверить. Обнаружив в квартире постороннего, кировчанин запер его внутри и вызвал полицию.

Вором оказался неработающий 31-летний кировчанин. У злоумышленника изъяли ключи и шапку-маску, которую он надел, зная, что в квартире стоят видеокамеры. Мужчина собирался украсть деньги и часы, и в случае успеха сумма ущерба для хозяйки квартиры составила бы 23 тысячи рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас он находится в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU