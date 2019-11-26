72-летняя пенсионерка неделю замерзала в собственной квартире

СЕГОДНЯ 17:58 2019-11-26T17:58:27+03:00

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Вечером 25 ноября в социальных сетях появился крик о помощи: в одной из квартир дома №67 по улице Казанской уже неделю мерзнет 72-летняя пенсионерка. По словам автора поста, дозвониться до какой-либо из служб не удалось. На сообщение быстро отреагировали руководители городских служб, и утром 26 ноября на оперативном совещании у главы городской администрации проблему обсудили.

Глава территориального управления по Первомайскому району Вячеслав Симаков сообщил, что побывал в указанном доме, и, действительно, отопления нет только в квартире пенсионерки. По его словам, проблема оказалась в "воздушной пробке", которую необходимо ликвидировать. Однако в УК дозвониться никто из жильцов дома не смог.

Сити-менеджер поручил департаменту городского хозяйства взять ситуацию на свой контроль. В Единой дежурной диспетчерской службе города уточнили, что информацию передали управляющей компании, и сегодня в квартире пенсионерки должно потеплеть.

ИСТОЧНИК KP.RU