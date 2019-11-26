В Кирове подрядчика оштрафуют за четыре недостроенные дороги

СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-26T14:05:07+03:00

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ООО «Спецстрой» должен был в текущем году построить четыре новые дороги — по улицам Энтузиастов, Капитана Дорофеева, Мостовицкой и Ивана Попова. Улицы не успели благоустроить вовремя - срок контракта с подрядчиком истек в понедельник, 25 ноября. Однако, по заявлению главы управления строительства и инженерной инфраструктуры Александра Зудилова, основную часть работ на новых дорогах выполнили, подрядчик не успел завершить только несущественные объемы.

На всех четырех улицах полностью заасфальтировали трассу и обустроили съезды во дворы. Завершается устройство тротуаров и установка дорожных знаков по улицам Энтузиастов и Ивана Попова. Почти закончили установку освещения на улицах Капитана Дорофеева и Энтузиастов. На улице Мостовицкой сейчас прокладывают ливневую канализацию.

За нарушение сроков выполнения контрактов подрядчику придется заплатить штраф. Работы будут продолжаться до полного завершения.

ИСТОЧНИК KP.RU