2019-11-26T14:12:07+03:00
Происшествия

6,5 лет колонии: кировчанин с ножом напал на знакомого в офисе

В момент преступления мужчина был пьян
Анастасия РОМАНОВА
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Мужчина с ножом набросился на знакомого посреди офисного центра.Мужчина с ножом набросился на знакомого посреди офисного центра.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Кировчанину, который пытался убить своего знакомого, вынесли приговор: 6,5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

В начале апреля текущего года 28-летний кировчанин пьяным пришел в офисный центр на улице Калинина, где работал его 30-летний знакомый. Молодые люди стояли в коридоре здания. В какой-то момент они поссорились, и визитер несколько раз ударил своего знакомого ножом. Пострадавший активно сопротивлялся и смог скрыться в соседнем офисе. Нападавший сбежал, а его жертву увезли в больницу. Преступника быстро нашли, задержали и арестовали.

В отношении преступника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Суд признал 28-летнего кировчанина виновным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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