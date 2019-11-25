За минувшие выходные в регионе произошло 19 пожаров
По данным МЧС Кировской области, за субботу и воскресенье по области произошло 19 пожаров, в трех случаях из них не обошлось без человеческих жертв.
Так, в воскресенье, 24 ноября, в три часа утра, в поселке Климовка Белохолуницкого района загорелся частный дом по улице Павлова. Сгорела кровля дома, обгорели стены и хозяйственные постройки, как снаружи, так и изнутри. На месте пожара обнаружили тело 79-летней хозяйки дома. Предположительно, она отравилась продуктами горения. Причина пожара устанавливается.
ВАЖНО
ГУ МЧС по Кировской области просит граждан быть бдительными, соблюдать меры пожарной безопасности и не подвергать опасности себя и других людей.
ИСТОЧНИК KP.RU