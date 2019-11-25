Жители Кировской области смогут полюбоваться «медузой» от запуска ракеты

СЕГОДНЯ 10:06 2019-11-25T10:06:04+03:00

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25 ноября жители Кировской области смогут понаблюдать за «запусковыми эффектами» ракеты Союз-2-1В – так называемыми «медузами». Ракету запускают с Плесецкого космодрома сегодняшним вечером, поглядеть на интересное явление можно будет в промежуток с 20:30-22:00 часов. При удачной подсветке Солнцем след от ракеты прекрасно виден в нашем регионе. Лучше всего будет наблюдать на севере области.

Однако, как сообщает паблик «Любительская метеорология в Кирове», в этот раз появления яркой «медузы» не ожидается, поскольку солнце будет находиться слишком глубоко за горизонтом. В лучшем случае получится увидеть факел от работы двигателей и момент отделения ступеней ракеты.

ИСТОЧНИК KP.RU