2019-11-25T10:06:04+03:00
Общество

Жители Кировской области смогут полюбоваться «медузой» от запуска ракеты

Явление можно будет увидеть сегодня вечером
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
След от запуска ракеты будет видно в Кировской области. Фото: Иван Григорьев, vk.com/meteokirovСлед от запуска ракеты будет видно в Кировской области. Фото: Иван Григорьев, vk.com/meteokirov
Изменить размер текста:

25 ноября жители Кировской области смогут понаблюдать за «запусковыми эффектами» ракеты Союз-2-1В – так называемыми «медузами». Ракету запускают с Плесецкого космодрома сегодняшним вечером, поглядеть на интересное явление можно будет в промежуток с 20:30-22:00 часов. При удачной подсветке Солнцем след от ракеты прекрасно виден в нашем регионе. Лучше всего будет наблюдать на севере области.

Однако, как сообщает паблик «Любительская метеорология в Кирове», в этот раз появления яркой «медузы» не ожидается, поскольку солнце будет находиться слишком глубоко за горизонтом. В лучшем случае получится увидеть факел от работы двигателей и момент отделения ступеней ракеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За минувшие выходные в регионе произошло 19 пожаров
На этой неделе потеплеет, но начнутся осадки
Интернет-маркетинг в бизнесе: тренды и перспективы
Интернет-маркетинг: как повысить эффективность бизнеса при минимальных затратах
В ЖК «Метроград» ввели в эксплуатацию новый детский сад
В Кирове пойман «коньячный вор»
25 ноября в Кирове множество домов останутся без электричества
Жителя Кирово-Чепецка устроили на «серую» зарплату
На водоемах Кировской области растут ледяные цветы
В Кирове с балкона жилого комплекса выпала девушка
В Кирове ищут компанию, которая зальет катки к новогодним праздникам
За использование песка на улицах Кирова подрядчиков будут штрафовать
В Кирове завелись мошенники, которые под видом коммунальщиков вымогают деньги
В Кирово-Чепецке «накрыли» незаконное казино
Мост на Воровского «дал трещину»
Киров стал местом «конца света»
В Кирове дополнительно установят 19 камер для фиксации нарушений
Кировчане жалуются на скользкие тротуары
Глава города обсудила с кировскими производителями питание детей
Из Кирова можно будет улететь в Турцию и Грецию
Галина Юзефович прочитает для кировчан две лекции по современной литературе
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» подключил к электросетям объекты здравоохранения
Житель Кирово-Чепецка заказал брюки, а пришел песок: мужчину обманули в интернет-магазине
Погода на 23 и 24 ноября 2019 в Кирове: выходные будут солнечными и морозными