В Кирово-Чепецке «накрыли» незаконное казино

СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-23T12:08:11+03:00

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В одном из ночных клубов Кирово-Чепецка сотрудники полиции обнаружили казино. В России организация игорного бизнеса считается преступлением. Наказанием для организаторов могут стать как штрафы, так и реальные тюремные сроки. В итоге, с восьми жителей города, которые занимались незаконной деятельность, суд взыскал большие штрафы. Об этом «Комсомолке» рассказали в Управление ФССП России по Кировской области.

Судебный пристав-исполнитель провел с правонарушителями разъяснительную работу. В ходе нее должники погасили штрафы, применение дополнительных наказаний не понадобилось. Напомним, если своевременно не погасить штраф, он может быть заменен исправительными работами или даже лишением свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU