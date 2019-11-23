В Кирово-Чепецке «накрыли» незаконное казино
В одном из ночных клубов Кирово-Чепецка сотрудники полиции обнаружили казино. В России организация игорного бизнеса считается преступлением. Наказанием для организаторов могут стать как штрафы, так и реальные тюремные сроки. В итоге, с восьми жителей города, которые занимались незаконной деятельность, суд взыскал большие штрафы. Об этом «Комсомолке» рассказали в Управление ФССП России по Кировской области.
Судебный пристав-исполнитель провел с правонарушителями разъяснительную работу. В ходе нее должники погасили штрафы, применение дополнительных наказаний не понадобилось. Напомним, если своевременно не погасить штраф, он может быть заменен исправительными работами или даже лишением свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU