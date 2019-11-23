Мост на воровского «дал трещину»

СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-23T11:26:05+03:00

Теперь кировчане опасаются ездить по нему

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Житель Кирова заснял трещину, которая «растянулась» по всей ширине моста на улице Воровского. Видео выложено 22 ноября в сообществе «Киров online». В комментариях горожане тут же стали высказываться по этому поводу.

- Ничего себе, сейчас ЮЗР отрежет от города, - пишет Ирина Широкова

- Лучше по мосту не ездить, от греха подальше, - прокомментировал Алексей Новоселов

Работники ГДСМ выехали на место, чтобы осмотреть трещину. Заместитель генерального директора АО «Гордормостстрой» Денис Рысев рассказал, что на всех сооружениях, мостах или путепроводах есть деформационные швы. Они разделяют конструкцию на отдельные блоки, чтобы обеспечить надежность и устойчивость. Любое сооружение подвижно из-за различных факторов, которые воздействуют на него.

В ГДМС считают, что покрытие моста треснуло из-за резкого перепада температуры в городе. Несмотря на все опасения горожан, мост остается полностью безопасным для передвижения объектом.

ИСТОЧНИК KP.RU