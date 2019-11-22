В Кирове дополнительно установят 19 камер для фиксации нарушений

СЕГОДНЯ 18:46 2019-11-22T18:46:07+03:00

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В начале 2020 года на некоторых улицах Кирова установят дополнительные камеры. Сейчас рассматриваются участки, где необходимо усилить безопасность дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- С наибольшей вероятностью в этот список войдут улица Проезжая (район дамбы), новый мост, слободы Корчемкино и Лосево, - уточнили в управлении дорожной и парковой инфраструктуры города.

Комплексы видеофиксации будут «ловить» нарушения скоростного режима, выезд на полосу встречного движения и проезд по обочине дороги. В пятницу, 22 ноября, состоялся аукцион на закупку 19 комплексов фотовидеофиксации

ИСТОЧНИК KP.RU