2019-11-22T18:18:22+03:00
Общество

Глава города обсудила с кировскими производителями питание детей

Местные предприятия призвали к активному сотрудничеству с комбинатом питания
Ольга Маковеева
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В рамках круглого стола Глава города обсудила с кировскими производителями организацию питания детей. Фото: duma.mo-kirov.ruВ рамках круглого стола Глава города обсудила с кировскими производителями организацию питания детей. Фото: duma.mo-kirov.ru
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Глава Кирова Елена Ковалева обсудила с представителями кировских предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств вопросы организации питания в школах и детских садах.

- Есть необходимость в усовершенствовании системы организации питания в образовательных учреждениях, - отметила Елена Васильевна. – Сейчас в Кирове разрабатывается единое 20-дневное меню для детских садов, а также концепция организации питания. Создана рабочая группа, в которую входят специалисты департамента образования, диетологи, представители общественности, родительского актива. Мы призываем к взаимодействию и местных производителей продуктов питания.

Руководители МКУ «Комбинат продовольствия и социального питания» сообщили, что их предприятие доставляет продукты 150 дошкольных и 63 образовательных учреждения.

Поставщики продуктов на комбинат питания определяются через аукционы. Эти конкурсы иногда выигрывают производители из других регионов. Директор комбината питания Александр Шутов выразил сожаленье по этому поводу, отметив, что кировские предприятия, качество продукции которых не вызывает сомнений, в аукционах участвуют неохотно.

Представители кировских предприятий ответили, что иногородние производители ради победы в аукционе значительно снижают цену. Но слишком низкая стоимость вызывает сомнение в хорошем качестве продуктов. В связи с чем, необходимо более тщательно формировать техническое задание и условия контрактов.

С этим согласилась и глава города Елена Ковалева:

- Если мы двигаемся в сторону усовершенствования системы питания, давайте работать над этими вопросами. Рацион школьников должен состоять из продуктов высокого качества, которое вполне могут обеспечить местные производители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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