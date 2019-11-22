2019-11-22T18:24:53+03:00
Общество

Из Кирова можно будет улететь в Турцию и Грецию

В планах также запуск авиасообщения между другими регионами
Олег ЛЯЛИН
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Для нашей области важно наладить авиасообщение с другими регионами.Фото: vk.com/pobedilovo.onlineДля нашей области важно наладить авиасообщение с другими регионами.Фото: vk.com/pobedilovo.online
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Правительство Кировской области планирует создать прямые авиарейсы в такие курортные страны, как Греция и Турция. Чиновники работают над тем, чтобы жители области могли летать не только на юг России, но и за границу.

Также в правительстве области задумываются над идеей налаживания авиасообщения с Самарской и Свердловской областями, Республикой Татарстан. Эти регионы с крупными и развитыми транспортными сетями помогут жителям нашего региона стать мобильнее. Об этом «Комсомолке» рассказали в аэропорту «Победилово».

Сейчас правительство Кировской области планирует провести переговоры с Республиками Удмуртия и Коми о расширении авиасообщения. География полетов постоянно расширяется.

Не так давно «Комсомолка» писала, что теперь из Кирова в город Усинск летает комфортный реактивный самолет, вмещающий в себя 50 пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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