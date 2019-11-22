Погода на 23 и 24 ноября 2019 в Кирове: выходные будут солнечными и морозными

СЕГОДНЯ 14:15 2019-11-22T14:15:11+03:00

В выходные в Кирове будет солнечно. Фото: Антон МАМАЕВ

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В субботу, 23 ноября, утром температура воздуха составит -7 градусов. По информации rp5.ru, в Кирове ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в Кирове станет теплее. Столбик термометра окажется на отметке -4 градуса. Ночью температура воздуха составит -5…-6 градусов.

Утро воскресенья, 24 ноября, будет солнечным и морозным. Ожидается -10 градусов. Днем температура воздуха в Кирове составит -11 градусов. Вечером столбик термометра окажется на отметке -7.

На следующей неделе осадков также не ожидается. Температура воздуха будет держаться на уровне -6…-11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU