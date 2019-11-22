2019-11-22T12:45:45+03:00
Происшествия

За избиение ребенка жительница Яранска может сесть на полтора года

Мать жестоко наказывала своего сына
Ольга Маковеева
Поделиться:
Когда матери казалось, что сын ее ослушался, она лупила его ремнем.Когда матери казалось, что сын ее ослушался, она лупила его ремнем.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Жительница Яранска в течение двух лет, как сообщили в Следственном комитете Кировской области, систематически избивала своего семилетнего сына. Мальчик должен был беспрекословно выполнять все ее требования. Когда матери казалось, что сын ее ослушался, она лупила его ремнем.

Учитывая неоспоримые доказательства, суд признал женщину виновной. Приговор – полтора года лишения свободы с испытательным сроком на два года.

Следственное управление призывает жителей Кировской области сообщать в правоохранительные органы обо всех фактах жестокого обращения с детьми.

ВАЖНО

О любых нарушениях прав детей можно сообщить по короткому номеру 123 на круглосуточную горячую линию «Ребенок в опасности».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода на 23 и 24 ноября 2019 в Кирове: выходные будут солнечными и морозными
На Театральной площади к Новому году появится сразу два катка
Подосиновский район терроризируют волки
Больше не «замыкающие»: Кировская «Родина» отбила победу у «Мурмана»
С бобров в Кирове сняли обвинения
Минлесхоз изменил систему распределения разрешений на охоту
Жители нескольких домов остались без отопления
Девице Метелице из Вятских Полян вручили паспорт гражданина Сказочной России в Великом Устюге
Глава города напомнила кировчанам о необходимости уплаты имущественных налогов
На ферме в Оричевском районе строят пять новых дворов для содержания коров
Минэнерго РФ подтвердило готовность «Россети Центр и Приволжье» к работе в отопительный сезон 2019 - 2020 годов
Побывать на молодежном форуме может каждый!
В сельских школах Кировской области отремонтировали 21 спортзал
В Кирове начата работа над Стратегией социально-экономического развития города
На новом предприятии в Мирном создадут более 280 рабочих мест
В Киров завезли более трех тонн зараженных фруктов
Зимой в Кирове проведут ямочный ремонт на восьми участках дорог
В Кирово-Чепецке запустили движение по отремонтированному участку дороги
Новогодние подарки клиентам «Ростелекома» в онлайн-игре «Целься в приз»
Следком возбудил уголовное дело из-за сноса комплекса «Калинка-Морозов»