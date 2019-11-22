За избиение ребенка жительница Яранска может сесть на полтора года

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-22T12:45:45+03:00

Когда матери казалось, что сын ее ослушался, она лупила его ремнем. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Жительница Яранска в течение двух лет, как сообщили в Следственном комитете Кировской области, систематически избивала своего семилетнего сына. Мальчик должен был беспрекословно выполнять все ее требования. Когда матери казалось, что сын ее ослушался, она лупила его ремнем.

Учитывая неоспоримые доказательства, суд признал женщину виновной. Приговор – полтора года лишения свободы с испытательным сроком на два года.

Следственное управление призывает жителей Кировской области сообщать в правоохранительные органы обо всех фактах жестокого обращения с детьми.

ВАЖНО

О любых нарушениях прав детей можно сообщить по короткому номеру 123 на круглосуточную горячую линию «Ребенок в опасности».

ИСТОЧНИК KP.RU