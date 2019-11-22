Больше не «замыкающие»: Кировская «Родина» отбила победу у «Мурмана»

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-22T13:31:54+03:00

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В среду, 20 ноября, домашний стадион «Родины» принял гостей из Мурманска. На трибунах собралось 1200 зрителей. Это на 800 человек меньше, чем пришло на прошлую «домашнюю» игру кировского клуба.

Победа была нужна обеим командам: ни у «Родины», ни у «Мурмана» не было ни одного очка в текущем розыгрыше Суперлиги. Так что соперники как никогда раньше были настроены на победу. И вот, игра состоялась. Со счетом 2:1 в пользу команды нашего города. Теперь кировские хоккеисты смогли наконец-то покинуть последнее место турнирной таблицы.

«Уральский трибуник» - следующий соперник,с которым столкнется «Родина». Матч пройдет 27 ноября в Первоуральске. «Дома» наши хоккеисты 30 ноября примут красноярский «Енисей».

ИСТОЧНИК KP.RU