Жители нескольких домов остались без отопления

СЕГОДНЯ 18:01 2019-11-21T18:01:43+03:00

В КТК обещают устранить неполадки уже сегодня вечером. Фото: Валентина РОГАЧЕВА

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Сигнал об отключении от отопления 11 домов поступил в Единую дежурную диспетчерскую службу г. Кирова поступил около 6.30 утра.

Без тепла остались дома № 44, 46, 48 по ул. Горького, № 5, 7, 9, 11 по Некрасова, а также № 80, 80а, 80б, 82 на Азина.

Первый замглавы администрации Кирова Геннадий Плехов поручил оперативно выяснить причину отключения и принять все необходимые меры для устранения неполадок. Уже к 7.00 специалисты департамента городского хозяйства установили, что произошла остановка насосов на ЦТП (центральном тепловом пункте) на Некрасова, 11. Они планировали воссстановить подачу тепла к 9.00. Но жители шести домов смогли согреться даже раньше: к 8.00 четыре дома по ул. Некрасова и два по ул. Горького подключили к отоплению.

Правда, работники КТК в это время выявили еще один дефект - на теплотрассе по адресу Азина, 80б. Эту теплосеть КТК приняла в эксплуатацию осенью от ООО «Физприбор». Специалисты Кировской теплоснабжающей компании в ближайшее время приступят к устранению вновь возникшего дефекта.

- Ориентировочно планируем устранить его до 20:00, но приложим все силы, чтобы вернуть тепло в дома кировчан как можно скорее, - заверили в КТК.

Пока без отопления остаются дома № 80, 80а, 80б, 82 по ул. Азина, и №44 на Горького.

Глава администрации Илья Шульгин потребовал максимально ускорить проведение восстановительных работ и предоставлять ему доклад каждый час.

ИСТОЧНИК KP.RU