2019-11-21T17:32:53+03:00
Общество

Глава города напомнила кировчанам о необходимости уплаты имущественных налогов

Это нужно сделать до 2 декабря
Ольга Маковеева
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Елена Ковалева напомнила кировчанам, что налоги нужно заплатить не позднее 2 декабря 2019 года. Фото: Пресс-служба Кировской гордумы.Елена Ковалева напомнила кировчанам, что налоги нужно заплатить не позднее 2 декабря 2019 года. Фото: Пресс-служба Кировской гордумы.
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Елена Ковалева напомнила кировчанам, что налоги на недвижимое имущество, земельные участки и транспорт нужно заплатить не позднее 2 декабря 2019 года.

Налоги на недвижимость и землю пополняют городской бюджет. Транспортный налог поступает в региональную казну, где эти средства перераспределяются на первоочередные нужды.

- От того, как добросовестно жители города исполнят свои обязанности по уплате налогов, зависит наполняемость местного бюджета, а соответственно своевременное и в полном объеме исполнение властями Кирова социальных гарантий и обязательств перед гражданами, - подчеркнула Елена Ковалева.

Кировчане в этом году должны заплатить местные налоги в сумме 318,8 млн рублей. Из них налог на имущество физических лиц составляет 270 миллионов, земельный налог – 48,8 млн рублей.

По данным на 19 ноября, за объекты собственности – дома, квартиры, комнаты, гаражи, земельные участки - горожане заплатили налоги в сумме 204 миллиона рублей, что составляет почти две трети от утвержденного плана.

Поступление оставшихся налоговых платежей позволит оплатить выполненные работы по строительству и оснащению детского сада для маленьких кировчан.

Глава города призвала всех граждан выполнить свой долг и уплатить имущественные налоги в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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