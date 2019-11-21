Глава города напомнила кировчанам о необходимости уплаты имущественных налогов
Елена Ковалева напомнила кировчанам, что налоги на недвижимое имущество, земельные участки и транспорт нужно заплатить не позднее 2 декабря 2019 года.
Налоги на недвижимость и землю пополняют городской бюджет. Транспортный налог поступает в региональную казну, где эти средства перераспределяются на первоочередные нужды.
- От того, как добросовестно жители города исполнят свои обязанности по уплате налогов, зависит наполняемость местного бюджета, а соответственно своевременное и в полном объеме исполнение властями Кирова социальных гарантий и обязательств перед гражданами, - подчеркнула Елена Ковалева.
Кировчане в этом году должны заплатить местные налоги в сумме 318,8 млн рублей. Из них налог на имущество физических лиц составляет 270 миллионов, земельный налог – 48,8 млн рублей.
По данным на 19 ноября, за объекты собственности – дома, квартиры, комнаты, гаражи, земельные участки - горожане заплатили налоги в сумме 204 миллиона рублей, что составляет почти две трети от утвержденного плана.
Поступление оставшихся налоговых платежей позволит оплатить выполненные работы по строительству и оснащению детского сада для маленьких кировчан.
Глава города призвала всех граждан выполнить свой долг и уплатить имущественные налоги в срок.
ИСТОЧНИК KP.RU