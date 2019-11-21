В сельских школах Кировской области отремонтировали 21 спортзал

СЕГОДНЯ 13:24 2019-11-21T13:24:04+03:00

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В этом году Кировской области выделили 27,8 миллионов рублей на капремонт спортзалов в сельских школах. Средства направили из федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование».

В числе прочих в 2019 году отремонтировали спортзал в средней общеобразовательной школе села Троица Белохолуницкого района. Все работы завершили до начала нового учебного года. На ремонт из федерального бюджета выделили 2,4 миллиона рублей.

– Не всем удается пройти отбор, но наша школа смогла попасть в программу нацпроекта, несмотря на то, что учится в ней всего 39 детей, и мы этому очень рады, потому что другой возможности капитально отремонтировать спортивный зал у нас не было, – рассказала директор школы Оксана Шутова. – Его ни разу не ремонтировали с момента постройки школы в 1994 году, даже косметического ремонта не было.

В спортзале установили пластиковые окна, пол застелили качественным брусом, покрасили стены и потолки, обновили освещение. Отремонтировали раздевалки, душевые и санузлы, а также помещения для электронного тира. Кроме того, оборудовали лыжную базу.

Одна из важных задач нацпроекта «Образование» - создать современные условия для занятия физкультурой и спортом в районных школах Кировской области. Спорт в селе поддерживается и развивается, так как сейчас в спортзале Троицкой школы проходят не только уроки физкультуры, но и внеурочные занятия, работает спортивная секция по волейболу для юных сельчан. Также в школу приходят заниматься бывшие выпускники и взрослые.

Средства на обновление и поддержание оборудования и самого спортзала будут выделять ежегодно благодаря участию региона в нацпроекте, и это позволит увеличиться количеству активных детей в селе, занимающихся спортом и физкультурой.

– Министерство образования провело большую работу по выявлению потребностей каждого муниципалитета в ремонтах спортивных залов сельских школ, – отметила министр образования Кировской области Ольга Рысева. – Сформирована заявка в министерство просвещения РФ на выделение средств федерального бюджета на ремонты на три предстоящих года. В 2020 году в рамках нацпроекта мы планируем отремонтировать спортивные залы в 20 сельских школах.

Участие региона в нацпроекте находится на особом контроле губернатора Кировской области Игоря Васильева и первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова.

- В этом году министерство просвещения РФ расширило перечень образовательных организаций, которые могут принять участие в программе «Успех каждого ребенка», - рассказал Дмитрий Курдюмов.

Подать заявки на ремонты спортивных залов можно будет не только в сельских школах, но и в школах малых городов населением до 50 тысяч человек и поселков городского типа. За следующие три года в районах Кировской области планируется охватить еще 50 школ. Общая сумма заявки на выделение федеральных средств на три года составила 83,7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU