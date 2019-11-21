На новом предприятии в Мирном создадут более 280 рабочих мест

СЕГОДНЯ 12:19 2019-11-21T12:19:41+03:00

Уже сейчас на действующем объекте создана многоуровневая система производственного экологического контроля и мониторинга. Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Специалисты ФГУП «РосРАО» рассказали о том, что даст реализация проекта перепрофилирования объекта «Марадыковский» Кировской области

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Многих жителей Кировской области беспокоит вопрос: насколько создание в поселке Мирный производственно-технического комплекса (ПТК) повлияет на экологическую обстановку и здоровье людей.Кировчане задают свои вопросы по телефону горячей линии, которая создана как раз для разъяснения федерального проекта «Создание инфраструктуры для обращения с отходами I-II классов.

Приводим наиболее частые вопросы кировчан.

Что за предприятие будет в Мирном?

Производственно-технологический комплекс «Марадыковский» планируется создать на базе отработавшего объекта по переработке химоружия с одноименным названием. На объекте «Марадыковский» уже создана уникальная инфраструктура. Речь идет, прежде всего, о системе мониторинга, сбора и переработки сточных вод, подстанции для энергоснабжения, существующих подъездных путей, включая ж/д дорогу, противопожарную инфраструктуру. Данную инфраструктуру предполагается сохранить и модернизировать.

Новое предприятие будет входить в единую систему обращения с отходами I и II классов, которая как раз должна решить существующую в стране экологическую проблему. Ведь сейчас нет контроля за обращением с такими отходами.

Проект предполагает переработку около 350 видов отходов I-II классов. Это ртуть, различные кислоты, щелочи, тяжелые металлы, растворители. Радиоактивные отходы сюда не входят.

В процессах переработки отходов I-II классов предлагают использовать три вида технологических решений - физико-химическая обработка, высокотемпературное обезвреживание, а также решения для ртутьсодержащих отходов. Все технологии замкнуты в единый производственный цикл, поэтому отходы от одних стадий являются сырьем для других. В результате ПТК будет производить пересыпной материал для полигонов ТКО, соли кальция и натрия. А остающиеся при этом шлаки ФГУП «РосРАО» будет прерабатывать в гранулят, необходимый при строительстве дорог и рекультивации свалок.

Как на создаваемом производственно-техническом комплексе будет обеспечиваться безопасность?

На производственно-техническом комплексе предусмотрена замкнутая инфраструктура, которая полностью исключает попадание вредных веществ в окружающую среду.

Современное российское, шведское и немецкое оборудование позволит максимально обезопасить весь процесс. А замкнутая инфраструктура производства полностью исключает попадание вредных веществ в окружающую среду. Уже сейчас на действующем объекте создана многоуровневая система производственного экологического контроля и мониторинга. Это позволяет контролировать чистоту выбросов, сбросов, экологические и технические параметры специального оборудования и очистных систем, состав общепромышленных отходов и оценивать их воздействия на окружающую среду.

Как будет развиваться социальная инфраструктура в пос. Мирный в рамках перепрофилирования объекта «Марадыковский»?

Госкорпорация «Росатом» при реализации подобных проектов вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие территорий.

Проект по созданию ПТК «Марадыковский» позволит:

- создать более 280 новых рабочих мест с высоким уровнем заработной платы;

- обеспечивать повышение уровня образования квалифицированного персонала объекта «Марадыковский»;

- улучшить общую экологическую обстановку в регионе благодаря сокращению несанкционированных свалок опасных отходов;

- обеспечить налоговые поступления в региональный бюджет.

Одновременно совместно с руководством региона будут рассмотрены различные варианты развития социальной инфраструктуры в районе расположения объекта.

ВАЖНО!

Кому задать вопросы про «Марадыковский»

Сегодня информацию о проектных решениях можно получить в приемной ФГУП «РосРАО» в поселке Мирный или по телефону бесплатной линии: 8 800 200 21 81.

В обсуждении на всех этапах реализации проекта участвует рабочая группа при Общественной палате Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU