2019-11-21T10:26:18+03:00
Общество

Следком возбудил уголовное дело из-за сноса комплекса «Калинка-Морозов»

Ущерб, причиненный предпринимателю, составляет не менее 941 тысячи рублей
Анна КРЮКОВА
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Строения снесли в декабре 2018 годаСтроения снесли в декабре 2018 годаФото: Алексей ОВЧИННИКОВ
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Из-за сноса двух строений на территории горнолыжного комплекса «Калинка- Морозов» возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности». Постановление на своей странице в соцсетях процитировал юрист Ян Чеботарев.

- Имеются данные, которые указывают на превышение должностных полномочий лицами Территориального управления администрации города Кирова по Первомайскому району.

Также сообщается, что предпринимателя признали потерпевшим. Ущерб от сноса зданий составил не менее 941 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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