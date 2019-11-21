Следком возбудил уголовное дело из-за сноса комплекса «Калинка-Морозов»

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-21T10:26:18+03:00

Строения снесли в декабре 2018 года Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Ущерб, причиненный предпринимателю, составляет не менее 941 тысячи рублей

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Из-за сноса двух строений на территории горнолыжного комплекса «Калинка- Морозов» возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности». Постановление на своей странице в соцсетях процитировал юрист Ян Чеботарев.

- Имеются данные, которые указывают на превышение должностных полномочий лицами Территориального управления администрации города Кирова по Первомайскому району.

Также сообщается, что предпринимателя признали потерпевшим. Ущерб от сноса зданий составил не менее 941 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU