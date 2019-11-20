2019-11-20T11:16:46+03:00
Общество

В 2020 году в Кировской области отремонтируют более 50 километров дорог

Участки для ремонта выбрали жители региона
Анна КРЮКОВА
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В Кирове отремонтируют 64 участка. Фото: kirovreg.ruВ Кирове отремонтируют 64 участка. Фото: kirovreg.ru
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Стало известно, какие дороги отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. В Кировской городской агломерации, а именно в Кирове, Слободском и Кирово-Чепецке отремонтируют 81 объект. Протяженность дорог превысит 50 километров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, в Кирове отремонтируют 64 участка на улицах: Захватаева, Лесозаводская, Мебельщиков, Водопроводная, Заречная, Сормовская, Большева, Космонавта Владислава Волкова, Солнечная, Студенческий проезд, Азина, проезд от улицы Ленина к Инфекционной клинической больнице, Спортивная (от ул. Пушкина до детского сада) и другие. Также работы проведут и на городских магистралях - Производственная, Щорса, Дзержинского, Горького, Комсомольская.

В Кирово-Чепецке в следующем году «обновят» дороги на улицах Заводской и Первомайской (от ул. Вятская набережная до пр. Мира), проезд от автодороги по пр. Кирова до дома №60/2 по улице Ленина и проезд от автодороги по ул. Вятская набережная до дома №60/3 по улице Ленина. Кроме того, продолжится реконструкция дороги по улице Братьев Васнецовых. Там планируют провести работы по устройству дорожного полотна, тротуаров и кольцевой развязки. Это позволит разгрузить участок дороги.

В Слободском будут ремонтировать 12 участков. Среди них улицы Вокзальная, Городищенская, Кедровая, Карла Маркса, Петра Стучки, Свободы, Слободская, Советская (2 участка), Энгельса (2 участка) и Урицкого.

При формировании этого списка приоритет отдавали центральным транспортным магистралям, которые используют для передвижения, как общественный транспорт, так и транзитный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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