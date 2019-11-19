2019-11-19T15:59:35+03:00
Общество

Инвестиционный проект стоимостью 720 млн рублей реализуют на «Кирскабеле»

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Анастасия РОМАНОВА
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Фото: kirovreg.ruФото: kirovreg.ru
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Губернатор Кировской области в рамках рабочего визита в Верхнекамский район посетил завод «Кирскабель». Предприятие после масштабной модернизации является ведущим производителем кабельно-проводниковой продукции, в том числе, специального назначения.

- Мы производим кабели повышенной пожаро- и взрывозащищенности, монтажные кабели, кабели управления и другие, - рассказал исполнительный директор предприятия Александр Козунин. - Они используются для подключения различных объектов в таких компаниях, как «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы»,«Газпром», «Русатом», «Роснефть», в военных структурах.

Сегодня предприятие реализует крупный инвестиционный проект в рамках импортозамещения, получивший поддержку в Минпромторге России. Общий объем инвестиций в производство высоковольтных кабелей на напряжение до 550 кВ составит около 720 млн рублей.

- Выйти на полную проектную мощность мы планируем к 2023 году, - рассказал губернатору Александр Козунин. - Выручка от реализации продукции будет составлять более 2 млрд рублей в год.

В рамках этого проекта на заводе построен специализированный испытательный комплекс, который вырабатывает напряжение до 700 кВ для проведения испытаний кабеля сверхвысокого напряжения на электрическую прочность и измерений частичных разрядов.

Осмотрев производство, Игорь Васильев отметил его значимость для района и региона в целом.

- Ваше предприятие - градообразующее, сегодня вы не только предоставляете более тысячи рабочих мест для жителей района, но и вносите большой вклад в развитие социальной жизни Кирса. Кроме того, завод - крупнейший налогоплательщик региона, - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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