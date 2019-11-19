Житель Вятскополянского района сядет на 16 лет за убийство супружеской пары

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-19T15:23:28+03:00

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13 июня супружеская пара принимала у себя гостей - мужчин 43-х и 26-ти лет. Конечно, застолье не обошлось без алкоголя. Во время распития спиртного гости поссорились с хозяином. Они несколько раз ударили мужчину ножом и отверткой по телу и в шею. От полученных колото-резаных ран мужчина скончался.

Как пояснили в пресс-службе Следкома Кировской области, гости решили избавиться и от свидетельницы - жены погибшего. Ее также несколько раз ударили ножом. Кроме того, преступники забрали из дома погибших семь тысяч рублей.

Для того, чтобы избавиться от улик, они сожгли свою одежду и обувь, переодевшись в вещи убитого. Но это не помогло им уйти от правосудия. Злоумышленников быстро нашли и задержали. Под давлением неоспоримых доказательств мужчины признали свою вину.

Суд признал обоих виновными и назначил одному фигуранту уголовного дела наказание в виде 16,5 лет лишения свободы, второму - 15 лет. Отбывать наказание оба осужденных будут в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU