2019-11-19T14:52:59+03:00
Общество

В Верхнекамском районе открылся новый детский сад-ясли

Учреждение было построено за полгода в рамках национального проекта «Демография»
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства Кировской областиФото: пресс-служба правительства Кировской области
Изменить размер текста:

В городе Кирсе открылся новый детский сад № 1 «Малыш». На торжественной церемонии открытия присутствовали губернатор Кировской области Игорь Васильев, первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов, глава Верхнекамского района Андрей Олин, президент АО «КССК» Иван Крутихин и родители, чьи дети будут ходить в новый детский сад. Торжественную церемонию открыл своей речью губернатор Кировской области Игорь Васильев.

- Сегодня важное событие: детский сад на 60 мест наконец начинает работу. Благодаря президентским программам и национальным проектам региону выделяются деньги, на которые мы строим такие замечательные объекты, и в области появляются новые современные школы, детские сады, - сказал Игорь Васильев.

Президент АО «КССК» Иван Крутихин вручил заведующей новым детским садом Наталье Сысолятиной символический ключ от учреждения, отметив при этом, что «Малыш» - далеко не первый и не последний детский сад, созданный «Кировским ССК».

В новом здании есть все для комфортного пребывания малышей: просторные групповые и спальные помещения, музыкальный зал с современным оборудованием, пищеблок и медкабинет.

На территории детского сада для малышей оборудованы прогулочные и игровые площадки. Особое внимание уделено безопасности детей. В здании подключены системы видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией.

- Я считаю правильным то, что строятся детские сады с ясельными группами, - отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев. - Это помогает решить проблему очередности детей в дошкольные учреждения и вопрос работы для мам. К тому же то, что родители решаются отдать своего ребенка в детский сад с двух месяцев, говорит о хороших условиях в учреждении.

- Это первый детский сад-ясли, который открывается в районе в рамках нацпроекта «Демография». На очереди Опаринский район, город Слободской и другие районы. Каждые две недели мы проверяем, как выполняется весь комплекс мероприятий, – сообщил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Первый зампред сообщил, что в течение трех лет по области планируется построить 21 новый детский сад, 10 из них будут находиться в районах региона. Открывшийся в Кирсе «Малыш» стал седьмым объектом, построенным в рамках реализации в Кировской области национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
В Кирове пройдет благотворительный фестиваль драматургии «Вы.Мы.Слы»
ВТБ первым на рынке запустил котирование биржевого фонда в трех валютах
В Кирове женщина пострадала от падения дерева
Инвестиционный проект стоимостью 720 млн рублей реализуют на «Кирскабеле»
Губернатор Кировской области посетил Верхнекамскую ЦРБ
Житель Вятскополянского района сядет на 16 лет за убийство супружеской пары
Почти 500 кировских школьников отдохнут в дневных лагерях
Что составляет наибольшую часть нашего рациона
Киров присоединится к акции «Щедрый вторник»
«Ростелеком» завершил организацию Wi-Fi сети в более чем 6000 отделениях Сбербанка
В Кирове ожидается самое сильное ноябрьское похолодание за три года
Кто будет компенсировать подвоз учащихся в школы
Лжеработники коммунальных служб обманули 85-летнюю пенсионерку
Кировский железнодорожник украл рельсы на 140 тысяч рублей
Житель Уней сломал кресты на 40 могилах
«Точка кипения» ВятГУ стала территорией молодежной науки
Первый домашний матч оказался неудачным: Кировская «Родина» проиграла казанскому «Динамо»
Житель Вахрушей убил свою гостью
«Россети» готовы к зиме
57 снегоуборочных машин и 120 тонн каменной соли: как в Кирове борются со снегопадом
Кировчан приглашают на выставку кошек, ищущих дом