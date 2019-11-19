В Верхнекамском районе открылся новый детский сад-ясли

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-19T14:52:59+03:00

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В городе Кирсе открылся новый детский сад № 1 «Малыш». На торжественной церемонии открытия присутствовали губернатор Кировской области Игорь Васильев, первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов, глава Верхнекамского района Андрей Олин, президент АО «КССК» Иван Крутихин и родители, чьи дети будут ходить в новый детский сад. Торжественную церемонию открыл своей речью губернатор Кировской области Игорь Васильев.

- Сегодня важное событие: детский сад на 60 мест наконец начинает работу. Благодаря президентским программам и национальным проектам региону выделяются деньги, на которые мы строим такие замечательные объекты, и в области появляются новые современные школы, детские сады, - сказал Игорь Васильев.

Президент АО «КССК» Иван Крутихин вручил заведующей новым детским садом Наталье Сысолятиной символический ключ от учреждения, отметив при этом, что «Малыш» - далеко не первый и не последний детский сад, созданный «Кировским ССК».

В новом здании есть все для комфортного пребывания малышей: просторные групповые и спальные помещения, музыкальный зал с современным оборудованием, пищеблок и медкабинет.

На территории детского сада для малышей оборудованы прогулочные и игровые площадки. Особое внимание уделено безопасности детей. В здании подключены системы видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией.

- Я считаю правильным то, что строятся детские сады с ясельными группами, - отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев. - Это помогает решить проблему очередности детей в дошкольные учреждения и вопрос работы для мам. К тому же то, что родители решаются отдать своего ребенка в детский сад с двух месяцев, говорит о хороших условиях в учреждении.

- Это первый детский сад-ясли, который открывается в районе в рамках нацпроекта «Демография». На очереди Опаринский район, город Слободской и другие районы. Каждые две недели мы проверяем, как выполняется весь комплекс мероприятий, – сообщил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Первый зампред сообщил, что в течение трех лет по области планируется построить 21 новый детский сад, 10 из них будут находиться в районах региона. Открывшийся в Кирсе «Малыш» стал седьмым объектом, построенным в рамках реализации в Кировской области национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU