Кто будет компенсировать подвоз учащихся в школы

СЕГОДНЯ 17:49 2019-11-18T18:45:33+03:00

Платить за бесплатную перевозку школьников будут районы, в которых они проживают Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Расходы на себя возьмут районы, в которых проживают ученики

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В Кировской области изменился порядок компенсации расходов за бесплатную перевозку школьников, которые проживают на территории одного района, а учатся на территории другого. Компенсировать такие транспортные расходы будет район, в котором ученики проживают. Такую поправку в Закон «Об образовании в Кировской области» внесли депутаты Заксобрания.

Министр образования Кировской области Ольга Рысева напомнила, что в Кировской области централизованный подвоз школьников к местам обучения организует Единая транспортная служба. Она работает в 35 районах области, и в ее структуре имеется 95 школьных автобусов.

За последние три года в области закупили 119 новых единиц техники. Из них 21 школьный автобус - за счет средств областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU