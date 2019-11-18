Лжеработники коммунальных служб обманули 85-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 17:33 2019-11-18T18:26:12+03:00

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На днях 85-летняя жительница Вятских Полян стала жертвой мошенников. Из квартиры пенсионерки украли 46 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

Потерпевшая сообщила полицейским, что накануне к ней пришли незнакомые мужчина и женщина, представившиеся сотрудниками ЖКХ. Сказали, что нужно проверить счетчики. Пока мужчина ходил по квартире в поисках «наживы», его подельница отвлекала внимание пенсионерки. После ухода лжеработников оказалось, что в квартире не хватает 46 тысяч рублей. Эксперты нашли в доме отпечатки пальцев предполагаемого преступника. По базе данных специалисты установили личность мошенника. Им оказался 31-летний местный житель.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Украденные деньги мужчина не успел потратить, поэтому их быстро вернули законной владелице. Пенсионерка была очень рада тому, что ей вернули всю сумму денег, «до единой копеечки».

ИСТОЧНИК KP.RU