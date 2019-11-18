2019-11-18T17:40:06+03:00
Происшествия

Кировский железнодорожник украл рельсы на 140 тысяч рублей

Это не единственное правонарушение, которое совершил мужчина
Олег ЛЯЛИН
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Мужчина подозревается сразу по двум статьям.Мужчина подозревается сразу по двум статьям.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Все началось с того, что руководитель участка железной дороги Мурашинского района стал замечать, что дефектные рельсы и шпалы, которые находились недалеко от путей, стали куда-то пропадать. В ходе розыска полицейские «взяли» 46-летнего жителя Кировской области. Мужчина украл рельсы и деревянные шпалы на сумму, превышающую 140 тысяч рублей. Об этом «Комсомолке» сообщили в ЛО МВД России на транспорте.

Также удалось установить, что подозреваемый в 2015-2016 годах совершил кражу денег компании, в которой работал. Схема была такова: мужчина предоставлял руководителю фиктивные договоры, в которых обязывал себя чистить от снега стрелочные переводы. Свою работу он не выполнял, а деньги получал. Ущерб компании составил 22 тысячи рублей.

Теперь работнику грозит уголовная ответственность сразу по двум статьям: «Кража» и «Мошенничество». Максимальное наказание на основании этих статей - лишение свободы сроком до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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