2019-11-18T16:08:37+03:00
Происшествия

Житель Уней сломал кресты на 40 могилах

Мужчина уже признал свою вину
Анна КРЮКОВА
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Сломанные кресты на кладбище заметила одна из местных жительницСломанные кресты на кладбище заметила одна из местных жительницФото: Алексей БУЛАТОВ
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В конце октября жительница Уней заметила, что на могилах местного кладбища сломаны несколько крестов. Взволнованная женщина обратилась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области, на место выехала следственно-оперативная группа. Они зафиксировали повреждения сразу 27 деревянных и трех металлических крестов.

Подозреваемого удалось задержать. Им оказался неработающий 36-летний местный житель. Оказалось, что суммарно мужчина повредил кресты на 40 могилах. Свою вину он признал.

Теперь в отношении жители возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над местами захоронений». Мужчину могут приговорить либо к исправительным работам либо к аресту до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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