Житель Уней сломал кресты на 40 могилах
В конце октября жительница Уней заметила, что на могилах местного кладбища сломаны несколько крестов. Взволнованная женщина обратилась в полицию.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области, на место выехала следственно-оперативная группа. Они зафиксировали повреждения сразу 27 деревянных и трех металлических крестов.
Подозреваемого удалось задержать. Им оказался неработающий 36-летний местный житель. Оказалось, что суммарно мужчина повредил кресты на 40 могилах. Свою вину он признал.
Теперь в отношении жители возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над местами захоронений». Мужчину могут приговорить либо к исправительным работам либо к аресту до трех месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU