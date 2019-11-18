2019-11-18T16:41:05+03:00
Спорт

Первый домашний матч оказался неудачным: Кировская «Родина» проиграла казанскому «Динамо»

На матч пришло 2000 зрителей
Олег ЛЯЛИН
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Матч разочаровал многих, но надежда на победу все еще есть. Фото: vk.com/hcrodinakirovМатч разочаровал многих, но надежда на победу все еще есть. Фото: vk.com/hcrodinakirov
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В воскресенье, 17 ноября, домашний стадион кировской «Родины» принимал гостей из Казани. Исход матча - 4:6 в пользу «Динамо». В официальной группе «Родины» в ВК в комментариях разгорелись горячие споры. Часть комментаторов уже давно потеряли надежду на клуб, другие пытаются выявить проблемы, которые не дают выигрывать команде

- Строительство надежной обороны - это все круто, но матчи так в современном хоккее с мячом не выигрываются, пишет в комментариях Антон Сысолятин. - Сейчас у любой команды полно быстрых игроков и в одиночку проходить хотя бы одну линию защиты очень тяжело.

- Я буду верить в этих ребят из «Родины», - комментирует Сергей Варанкин. - Вперед, «Родина»!

Главный тренер «Родины» Игорь Загоскин считает, что причиной поражения может быть поездка на выездную игру в Сибирь. После тех матчей игроки еще не успели восстановиться. Так же тренер считает, что хоккеисты проиграли из-за индивидуальной игры, когда как командной - не получилось.

Теперь «Родина» ждет следующий матч 20 ноября. С кировскими хоккеистами сыграет клуб «Мурман». Матч так же пройдет в нашем городе, на домашнем стадионе «Родины».

ИСТОЧНИК KP.RU

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