2019-11-18T16:41:06+03:00
Происшествия

Житель Вахрушей убил свою гостью

Преступление произошло во время пьяных посиделок
Ольга Маковеева
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Предполагаемого убийцу задержалиПредполагаемого убийцу задержалиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером 16 ноября жители поселка Вахруши Слободского района сообщили в правоохранительные органы о том, что в одной из квартир произошла ссора между собутыльниками. Следственно-оперативная группа приехала на место происшествия и обнаружила труп 50-летней женщины.

Как пояснили в пресс-службе регионального Следкома, женщина поссорилась с хозяином квартиры во время распития спиртных напитков. Мужчина схватил нож и нанес ей несколько ударов. Колото-резаные раны оказались смертельными. Потерпевшая скончалась на месте.

47-летнего подозреваемого задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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