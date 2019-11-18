2019-11-18T12:14:10+03:00
Общество

Кировчан приглашают на выставку кошек, ищущих дом

Мероприятие пройдет 30 ноября
Анна КРЮКОВА
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Вход на выставку платный. Фото: vk.com/event77187867Вход на выставку платный. Фото: vk.com/event77187867
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Жителям города предлагают побывать на выставке кошек, ищущих дом. Акция пройдет 30 ноября с 10.00 до 16.00 по адресу: улица Карла Маркса, 81. Мероприятие проводит организация защиты животных «Дари добро».

- На улице, в садах и подвалах зимой остается еще столько кошек, что жизненно важно пристроить хотя бы несколько «котеек», чтобы освободить драгоценные места на передержках, - сообщают волонтеры о целях проведения выставки.

Также на мероприятии будет организован сбор кормов и подарков для животных, ищущих дом. Кроме того, запланирована развлекательная программа для детей, игры и мастер-классы.

Участникам выставки напоминают, что животным нужно заблаговременно пройти вакцинацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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