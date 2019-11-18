Кировчан приглашают на выставку кошек, ищущих дом
Жителям города предлагают побывать на выставке кошек, ищущих дом. Акция пройдет 30 ноября с 10.00 до 16.00 по адресу: улица Карла Маркса, 81. Мероприятие проводит организация защиты животных «Дари добро».
- На улице, в садах и подвалах зимой остается еще столько кошек, что жизненно важно пристроить хотя бы несколько «котеек», чтобы освободить драгоценные места на передержках, - сообщают волонтеры о целях проведения выставки.
Также на мероприятии будет организован сбор кормов и подарков для животных, ищущих дом. Кроме того, запланирована развлекательная программа для детей, игры и мастер-классы.
Участникам выставки напоминают, что животным нужно заблаговременно пройти вакцинацию.
ИСТОЧНИК KP.RU