Кировской областной больнице придется выплатить компенсацию своему пациенту
В Кирово-Чепецкую прокуратуру обратился местный житель. Он пояснил, что страдает хронической болезнью почек. Поэтому горожанину необходима заместительная почечная терапия, другими словами - гемодиализ.
По закону, пациенту должны были организовать транспортировку до места получения медицинской помощи. Однако этого сделано не было, и жителю приходилось тратить на проезд собственные деньги. Кроме того, «Кирово-Чепецкая центральная районная больница» с августа 2018 года перестала возмещать горожанину средства за проезд.
Прокурор обратился в суд с требованием выплатить пациенту денежную компенсацию. В итоге, «Кировскую областную клиническую больницу» обязали возместить жителю средства, потраченные на проезд.
ИСТОЧНИК KP.RU