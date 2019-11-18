2019-11-18T10:36:24+03:00
Общество

Кировской областной больнице придется выплатить компенсацию своему пациенту

Ему возместят средства за проезд
Анна КРЮКОВА
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Пациент добирался до больницы за собственные средстваПациент добирался до больницы за собственные средстваФото: Анна КРЮКОВА
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В Кирово-Чепецкую прокуратуру обратился местный житель. Он пояснил, что страдает хронической болезнью почек. Поэтому горожанину необходима заместительная почечная терапия, другими словами - гемодиализ.

По закону, пациенту должны были организовать транспортировку до места получения медицинской помощи. Однако этого сделано не было, и жителю приходилось тратить на проезд собственные деньги. Кроме того, «Кирово-Чепецкая центральная районная больница» с августа 2018 года перестала возмещать горожанину средства за проезд.

Прокурор обратился в суд с требованием выплатить пациенту денежную компенсацию. В итоге, «Кировскую областную клиническую больницу» обязали возместить жителю средства, потраченные на проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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