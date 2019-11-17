2019-11-17T14:58:04+03:00
Происшествия

В Кирове двое молодых людей украли три бутылки алкоголя

Работница магазина отбила у воров товар и вызвала охрану
Анастасия РОМАНОВА
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Преступники скрылись ни с чем. Фото: 43.rosgvard.ruПреступники скрылись ни с чем. Фото: 43.rosgvard.ru
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9 ноября около четырех часов утра из круглосуточного магазина на Хлебозаводском проезде в Росгвардию поступил сигнал «тревога». Прибывшей группе задержания работница магазина рассказала о несостоявшемся похищении алкоголя. По ее словам, в магазин вошли двое молодых людей, взломали дверь холодильника, достали три бутылки спиртного и попытались сбежать, не заплатив. Однако продавщица смогла выхватить бутылки из рук у незадачливых воров. Молодые люди сбежали.

Были организованы поиски злоумышленников. На улице Маклина росгвардейцы задержали двоих схожих по приметам мужчин, и работница магазина их опознала. Для дальнейшего разбирательства задержанных, 31-летнего и 29-летнего мужчин, передали полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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