2019-11-17T14:39:46+03:00
Происшествия

В Кирове молодая пара избила женщину и украла у нее сумку

Сотрудники Росгвардии быстро разыскали злоумышленников
Анастасия РОМАНОВА
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Сотрудники Росгвардии оперативно задержали преступников. Фото: 43.rosgvard.ruСотрудники Росгвардии оперативно задержали преступников. Фото: 43.rosgvard.ru
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10 ноября около четырех часов утра группе задержания Росгвардии поступило сообщение от полиции. По словам дежурного, на улице Павла Корчагина юноша и девушка избили 38-летнюю женщину и забрали у нее сумку, в которой были деньги и телефон.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы вызвали скорую для пострадавшей, а затем, оперативно опросив свидетелей и выяснив приметы злоумышленников, организовали поиски.

На улице 8 Марта задержали пару, схожую по приметам. Для дальнейшего разбирательства подозреваемых, 22-летнего юношу и 26-летнюю девушку, передали прибывшим сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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